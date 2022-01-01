MVL (MVL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MVL (MVL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MVL (MVL) מידע We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. אתר רשמי: http://mvlchain.io מסמך לבן: https://docs.mvlchain.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 קנה MVLעכשיו!

MVL (MVL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MVL (MVL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 82.70M $ 82.70M $ 82.70M ההיצע הכולל: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B אספקה במחזור: $ 27.05B $ 27.05B $ 27.05B FDV (שווי מדולל מלא): $ 91.71M $ 91.71M $ 91.71M שיא כל הזמנים: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 שפל כל הזמנים: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 מחיר נוכחי: $ 0.003057 $ 0.003057 $ 0.003057 למידע נוסף על MVL (MVL) מחיר

MVL (MVL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MVL (MVL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MVL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MVLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MVLטוקניומיקה, חקרו אתMVLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MVL מעוניין להוסיף את MVL (MVL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MVL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MVL ב-MEXC עכשיו!

MVL (MVL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MVLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MVL עכשיו את היסטוריית המחירים!

MVL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MVL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MVL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MVLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

