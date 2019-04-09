MultiVAC (MTV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MultiVAC (MTV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MultiVAC (MTV) מידע MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. אתר רשמי: https://www.mtv.ac/ מסמך לבן: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://e.mtv.ac קנה MTVעכשיו!

MultiVAC (MTV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MultiVAC (MTV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M שיא כל הזמנים: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 שפל כל הזמנים: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 מחיר נוכחי: $ 0.0004932 $ 0.0004932 $ 0.0004932 למידע נוסף על MultiVAC (MTV) מחיר

MultiVAC (MTV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MultiVAC (MTV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MTV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MTVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MTVטוקניומיקה, חקרו אתMTVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MTV מעוניין להוסיף את MultiVAC (MTV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MTV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MTV ב-MEXC עכשיו!

MultiVAC (MTV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MTVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MTV עכשיו את היסטוריית המחירים!

MTV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MTV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MTV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MTVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

