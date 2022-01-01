Moonveil (MORE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Moonveil (MORE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Moonveil (MORE) מידע Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network. אתר רשמי: https://moonveil.gg/ מסמך לבן: https://moonveil.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xfe723495f73714426493384eb5e49aa5b827e1d5 קנה MOREעכשיו!

Moonveil (MORE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moonveil (MORE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 100.44M $ 100.44M $ 100.44M שיא כל הזמנים: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.10044 $ 0.10044 $ 0.10044 למידע נוסף על Moonveil (MORE) מחיר

Moonveil (MORE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Moonveil (MORE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MORE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOREטוקניומיקה, חקרו אתMOREהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MORE מעוניין להוסיף את Moonveil (MORE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MORE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MORE ב-MEXC עכשיו!

Moonveil (MORE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOREעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MORE עכשיו את היסטוריית המחירים!

MORE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MORE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MORE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MOREעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!