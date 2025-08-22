עוד על MEMESAI

Memes AI סֵמֶל

Memes AI מְחִיר(MEMESAI)

1 MEMESAI ל USDמחיר חי:

-6.14%1D
USD
Memes AI (MEMESAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:07 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.22%

-6.14%

-6.93%

-6.93%

Memes AI (MEMESAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001397. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMESAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001395 לבין שיא של $ 0.001552, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMESAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12458044404213776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000635680790328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMESAI השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -6.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Memes AI (MEMESAI) מידע שוק

No.1972

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Memes AI הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.34K. ההיצע במחזור של MEMESAI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999971048.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.

Memes AI (MEMESAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Memes AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00009191-6.14%
30 ימים$ -0.0005-26.36%
60 ימים$ -0.000291-17.24%
90 ימים$ -0.00153-52.28%
Memes AI שינוי מחיר היום

היום,MEMESAI רשם שינוי של $ -0.00009191 (-6.14%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Memes AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0005 (-26.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Memes AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MEMESAI ראה שינוי של $ -0.000291 (-17.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Memes AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00153 (-52.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Memes AI (MEMESAI)?

בדוק את Memes AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMemes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

בנוסף, אתה יכול
Memes AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Memes AI (MEMESAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Memes AI (MEMESAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Memes AI.

בדוק את Memes AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Memes AI (MEMESAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Memes AI (MEMESAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEMESAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Memes AI (MEMESAI)

מחפש איך לקנותMemes AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Memes AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MEMESAI למטבעות מקומיים

1 Memes AI(MEMESAI) ל VND
36.762055
1 Memes AI(MEMESAI) ל AUD
A$0.00213741
1 Memes AI(MEMESAI) ל GBP
0.00103378
1 Memes AI(MEMESAI) ל EUR
0.00118745
1 Memes AI(MEMESAI) ל USD
$0.001397
1 Memes AI(MEMESAI) ל MYR
RM0.0058674
1 Memes AI(MEMESAI) ל TRY
0.05724906
1 Memes AI(MEMESAI) ל JPY
¥0.205359
1 Memes AI(MEMESAI) ל ARS
ARS$1.845437
1 Memes AI(MEMESAI) ל RUB
0.11293348
1 Memes AI(MEMESAI) ל INR
0.12230735
1 Memes AI(MEMESAI) ל IDR
Rp22.53225491
1 Memes AI(MEMESAI) ל KRW
1.94026536
1 Memes AI(MEMESAI) ל PHP
0.07914005
1 Memes AI(MEMESAI) ל EGP
￡E.0.06774053
1 Memes AI(MEMESAI) ל BRL
R$0.00758571
1 Memes AI(MEMESAI) ל CAD
C$0.00192786
1 Memes AI(MEMESAI) ל BDT
0.16995902
1 Memes AI(MEMESAI) ל NGN
2.13608285
1 Memes AI(MEMESAI) ל COP
$5.61043582
1 Memes AI(MEMESAI) ל ZAR
R.0.02453132
1 Memes AI(MEMESAI) ל UAH
0.05790565
1 Memes AI(MEMESAI) ל VES
Bs0.194183
1 Memes AI(MEMESAI) ל CLP
$1.34112
1 Memes AI(MEMESAI) ל PKR
Rs0.39607744
1 Memes AI(MEMESAI) ל KZT
0.74745088
1 Memes AI(MEMESAI) ל THB
฿0.04529074
1 Memes AI(MEMESAI) ל TWD
NT$0.04258056
1 Memes AI(MEMESAI) ל AED
د.إ0.00512699
1 Memes AI(MEMESAI) ל CHF
Fr0.0011176
1 Memes AI(MEMESAI) ל HKD
HK$0.01091057
1 Memes AI(MEMESAI) ל AMD
֏0.53482748
1 Memes AI(MEMESAI) ל MAD
.د.م0.012573
1 Memes AI(MEMESAI) ל MXN
$0.02604008
1 Memes AI(MEMESAI) ל SAR
ريال0.00523875
1 Memes AI(MEMESAI) ל PLN
0.00508508
1 Memes AI(MEMESAI) ל RON
лв0.00603504
1 Memes AI(MEMESAI) ל SEK
kr0.01328547
1 Memes AI(MEMESAI) ל BGN
лв0.00233299
1 Memes AI(MEMESAI) ל HUF
Ft0.47467266
1 Memes AI(MEMESAI) ל CZK
0.02930906
1 Memes AI(MEMESAI) ל KWD
د.ك0.000426085
1 Memes AI(MEMESAI) ל ILS
0.00470789
1 Memes AI(MEMESAI) ל AOA
Kz1.27346329
1 Memes AI(MEMESAI) ל BHD
.د.ب0.000526669
1 Memes AI(MEMESAI) ל BMD
$0.001397
1 Memes AI(MEMESAI) ל DKK
kr0.00891286
1 Memes AI(MEMESAI) ל HNL
L0.03657346
1 Memes AI(MEMESAI) ל MUR
0.06375908
1 Memes AI(MEMESAI) ל NAD
$0.02448941
1 Memes AI(MEMESAI) ל NOK
kr0.01409573
1 Memes AI(MEMESAI) ל NZD
$0.0023749
1 Memes AI(MEMESAI) ל PAB
B/.0.001397
1 Memes AI(MEMESAI) ל PGK
K0.00589534
1 Memes AI(MEMESAI) ל QAR
ر.ق0.00507111
1 Memes AI(MEMESAI) ל RSD
дин.0.13995146

Memes AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Memes AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Memes AI

כמה שווה Memes AI (MEMESAI) היום?
החי MEMESAIהמחיר ב USD הוא 0.001397 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEMESAI ל USD?
המחיר הנוכחי של MEMESAI ל USD הוא $ 0.001397. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Memes AI?
שווי השוק של MEMESAI הוא $ 1.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEMESAI?
ההיצע במחזור של MEMESAI הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEMESAI?
‏‏MEMESAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.12458044404213776 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEMESAI?
MEMESAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000635680790328 USD.
מהו נפח המסחר של MEMESAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEMESAI הוא $ 54.34K USD.
האם MEMESAI יעלה השנה?
MEMESAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEMESAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:07 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

