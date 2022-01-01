Masa (MASA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Masa (MASA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Masa (MASA) מידע Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. אתר רשמי: https://www.masa.ai מסמך לבן: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 קנה MASAעכשיו!

Masa (MASA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Masa (MASA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.23M $ 17.23M $ 17.23M ההיצע הכולל: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B אספקה במחזור: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.18M $ 23.18M $ 23.18M שיא כל הזמנים: $ 2 $ 2 $ 2 שפל כל הזמנים: $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 מחיר נוכחי: $ 0.0148 $ 0.0148 $ 0.0148 למידע נוסף על Masa (MASA) מחיר

Masa (MASA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Masa (MASA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MASA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MASAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MASAטוקניומיקה, חקרו אתMASAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Masa (MASA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MASAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MASA עכשיו את היסטוריית המחירים!

MASA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MASA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MASA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MASAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

