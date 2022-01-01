Mamo (MAMO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mamo (MAMO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mamo (MAMO) מידע $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. אתר רשמי: https://mamo.bot מסמך לבן: https://mamo.gitbook.io/mamo סייר בלוקים: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe קנה MAMOעכשיו!

Mamo (MAMO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mamo (MAMO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 52.14M $ 52.14M $ 52.14M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 382.21M $ 382.21M $ 382.21M FDV (שווי מדולל מלא): $ 136.42M $ 136.42M $ 136.42M שיא כל הזמנים: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 שפל כל הזמנים: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 מחיר נוכחי: $ 0.13642 $ 0.13642 $ 0.13642 למידע נוסף על Mamo (MAMO) מחיר

Mamo (MAMO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mamo (MAMO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAMO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MAMOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MAMOטוקניומיקה, חקרו אתMAMOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAMO מעוניין להוסיף את Mamo (MAMO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAMO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAMO ב-MEXC עכשיו!

Mamo (MAMO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MAMOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAMO עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAMO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAMO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAMO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MAMOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!