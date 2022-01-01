MAD (MAD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MAD (MAD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MAD (MAD) מידע $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! אתר רשמי: https://www.madcoin.vip/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv קנה MADעכשיו!

MAD (MAD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MAD (MAD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M ההיצע הכולל: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B אספקה במחזור: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M שיא כל הזמנים: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 שפל כל הזמנים: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 מחיר נוכחי: $ 0.00000308 $ 0.00000308 $ 0.00000308 למידע נוסף על MAD (MAD) מחיר

MAD (MAD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MAD (MAD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MADהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MADטוקניומיקה, חקרו אתMADהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAD מעוניין להוסיף את MAD (MAD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAD ב-MEXC עכשיו!

MAD (MAD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MADעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAD עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MADעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

