LIF3 (LIF3) מידע Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. אתר רשמי: https://lif3.com/ מסמך לבן: https://docs.lif3.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c קנה LIF3עכשיו!

LIF3 (LIF3) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LIF3 (LIF3), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 153.13M $ 153.13M $ 153.13M שיא כל הזמנים: $ 0.018888 $ 0.018888 $ 0.018888 שפל כל הזמנים: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 מחיר נוכחי: $ 0.017227 $ 0.017227 $ 0.017227 למידע נוסף על LIF3 (LIF3) מחיר

LIF3 (LIF3) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LIF3 (LIF3) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LIF3 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LIF3האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LIF3טוקניומיקה, חקרו אתLIF3המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LIF3 מעוניין להוסיף את LIF3 (LIF3) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LIF3, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LIF3 ב-MEXC עכשיו!

LIF3 (LIF3) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LIF3עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LIF3 עכשיו את היסטוריית המחירים!

LIF3 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LIF3 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LIF3 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LIF3עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

