KOLZ (KOLZ) מידע KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. אתר רשמי: https://kolz.chat/ מסמך לבן: https://docs.kolz.chat/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 קנה KOLZעכשיו!

KOLZ (KOLZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KOLZ (KOLZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 380.70K $ 380.70K $ 380.70K שיא כל הזמנים: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 שפל כל הזמנים: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 מחיר נוכחי: $ 0.00003807 $ 0.00003807 $ 0.00003807 למידע נוסף על KOLZ (KOLZ) מחיר

KOLZ (KOLZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KOLZ (KOLZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KOLZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KOLZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KOLZטוקניומיקה, חקרו אתKOLZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KOLZ מעוניין להוסיף את KOLZ (KOLZ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KOLZ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KOLZ ב-MEXC עכשיו!

KOLZ (KOLZ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KOLZעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KOLZ עכשיו את היסטוריית המחירים!

KOLZ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KOLZ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KOLZ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KOLZעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

