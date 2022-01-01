Klaus (KLAUS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Klaus (KLAUS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Klaus (KLAUS) מידע Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. אתר רשמי: https://www.klausoneth.com/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 קנה KLAUSעכשיו!

Klaus (KLAUS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Klaus (KLAUS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 190.10K $ 190.10K $ 190.10K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 190.10K $ 190.10K $ 190.10K שיא כל הזמנים: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 שפל כל הזמנים: $ 0.000177861604880757 $ 0.000177861604880757 $ 0.000177861604880757 מחיר נוכחי: $ 0.0001901 $ 0.0001901 $ 0.0001901 למידע נוסף על Klaus (KLAUS) מחיר

Klaus (KLAUS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Klaus (KLAUS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KLAUS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KLAUSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KLAUSטוקניומיקה, חקרו אתKLAUSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KLAUS מעוניין להוסיף את Klaus (KLAUS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KLAUS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KLAUS ב-MEXC עכשיו!

Klaus (KLAUS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KLAUSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KLAUS עכשיו את היסטוריית המחירים!

KLAUS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KLAUS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KLAUS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KLAUSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

