JLaunchpad (JLP) מידע A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. אתר רשמי: https://www.jlaunchpad.com מסמך לבן: https://docs.jlaunchpad.com סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f קנה JLPעכשיו!

JLaunchpad (JLP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור JLaunchpad (JLP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 430.00K $ 430.00K $ 430.00K שיא כל הזמנים: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 שפל כל הזמנים: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 מחיר נוכחי: $ 0.00043 $ 0.00043 $ 0.00043 למידע נוסף על JLaunchpad (JLP) מחיר

JLaunchpad (JLP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של JLaunchpad (JLP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JLP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JLPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JLPטוקניומיקה, חקרו אתJLPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JLP מעוניין להוסיף את JLaunchpad (JLP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JLP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JLP ב-MEXC עכשיו!

JLaunchpad (JLP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JLPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JLP עכשיו את היסטוריית המחירים!

JLP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JLP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JLP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JLPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

