Jager Hunter (JAGER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Jager Hunter (JAGER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Jager Hunter (JAGER) מידע אתר רשמי: https://jager.meme סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 קנה JAGERעכשיו!

Jager Hunter (JAGER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Jager Hunter (JAGER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.45M $ 11.45M $ 11.45M ההיצע הכולל: $ 13,686.32T $ 13,686.32T $ 13,686.32T אספקה במחזור: $ 13,686.32T $ 13,686.32T $ 13,686.32T FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.22M $ 12.22M $ 12.22M שיא כל הזמנים: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 מחיר נוכחי: $ 0.0000000008368 $ 0.0000000008368 $ 0.0000000008368 למידע נוסף על Jager Hunter (JAGER) מחיר

Jager Hunter (JAGER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Jager Hunter (JAGER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JAGER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JAGERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JAGERטוקניומיקה, חקרו אתJAGERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JAGER מעוניין להוסיף את Jager Hunter (JAGER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JAGER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JAGER ב-MEXC עכשיו!

Jager Hunter (JAGER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JAGERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JAGER עכשיו את היסטוריית המחירים!

JAGER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JAGER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JAGER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JAGERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

