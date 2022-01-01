ivendPay (IVPAY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ivendPay (IVPAY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ivendPay (IVPAY) מידע IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. אתר רשמי: https://ivendpay.com מסמך לבן: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb קנה IVPAYעכשיו!

ivendPay (IVPAY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ivendPay (IVPAY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 927.75M $ 927.75M $ 927.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M שיא כל הזמנים: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 שפל כל הזמנים: $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 מחיר נוכחי: $ 0.001872 $ 0.001872 $ 0.001872 למידע נוסף על ivendPay (IVPAY) מחיר

ivendPay (IVPAY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ivendPay (IVPAY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IVPAY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IVPAYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IVPAYטוקניומיקה, חקרו אתIVPAYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

