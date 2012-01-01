Hoppy (HOPPY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hoppy (HOPPY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hoppy (HOPPY) מידע Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. אתר רשמי: https://hoppy.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 קנה HOPPYעכשיו!

Hoppy (HOPPY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hoppy (HOPPY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M ההיצע הכולל: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B אספקה במחזור: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M שיא כל הזמנים: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 שפל כל הזמנים: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 מחיר נוכחי: $ 0.000017818 $ 0.000017818 $ 0.000017818 למידע נוסף על Hoppy (HOPPY) מחיר

Hoppy (HOPPY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hoppy (HOPPY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOPPY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOPPYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOPPYטוקניומיקה, חקרו אתHOPPYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOPPY מעוניין להוסיף את Hoppy (HOPPY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOPPY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HOPPY ב-MEXC עכשיו!

Hoppy (HOPPY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOPPYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOPPY עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOPPY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOPPY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOPPY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOPPYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

