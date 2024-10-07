Sudeng (HIPPO) טוקנומיקה
Sudeng (HIPPO) מידע
No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people.
Sudeng (HIPPO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sudeng (HIPPO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
מבנה אסימונים מעמיק של Sudeng (HIPPO)
צלול לעומק כיצד HIPPO האסימונים מונפקים, מוקצים ומשוחררים. סעיף זה מדגיש מאפיינים מרכזיים במבנה הכלכלי של האסימון: שימושיות, תמריצים ומנגנוני נעילה.
Overview
sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand.
Issuance Mechanism
- Type: Community memecoin on Sui blockchain.
- Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.
- Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply.
Allocation Mechanism
- Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.
- Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.
- Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.
- Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.
- Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.
- No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO.
Locking Mechanism
- No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Community launch, Sui blockchain, 2024
|Allocation Mechanism
|Community-driven, charity allocation, exchange distribution
|Usage/Incentive
|Trading, holding, philanthropy, community engagement
|Locking Mechanism
|None reported; tokens are fully liquid
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.
- No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.
- Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest.
References
- Official Website
- Sui Blockchain Explorer
- CMC Listing
- KuCoin HIPPO Page
Summary:
sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.
Sudeng (HIPPO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Sudeng (HIPPO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HIPPO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HIPPOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את HIPPOטוקניומיקה, חקרו אתHIPPOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
איך לקנות HIPPO
מעוניין להוסיף את Sudeng (HIPPO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HIPPO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.
Sudeng (HIPPO) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של HIPPOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
HIPPO חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן HIPPO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HIPPO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.
קנה Sudeng (HIPPO)
סְכוּם
1 HIPPO = 0.001697 USD