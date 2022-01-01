Henlo (HENLO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Henlo (HENLO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Henlo (HENLO) מידע Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth. אתר רשמי: https://www.henlo.com/ סייר בלוקים: https://berascan.com/token/0xb2f776e9c1c926c4b2e54182fac058da9af0b6a5 קנה HENLOעכשיו!

Henlo (HENLO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Henlo (HENLO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M שיא כל הזמנים: $ 0.0001489 $ 0.0001489 $ 0.0001489 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000584 $ 0.0000584 $ 0.0000584 למידע נוסף על Henlo (HENLO) מחיר

Henlo (HENLO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Henlo (HENLO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HENLO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HENLOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HENLOטוקניומיקה, חקרו אתHENLOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HENLO מעוניין להוסיף את Henlo (HENLO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HENLO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HENLO ב-MEXC עכשיו!

Henlo (HENLO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HENLOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HENLO עכשיו את היסטוריית המחירים!

HENLO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HENLO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HENLO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HENLOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

