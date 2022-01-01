HELLO (HELLO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HELLO (HELLO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HELLO (HELLO) מידע HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences. The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed. אתר רשמי: https://hello.one/ מסמך לבן: https://whitepaper.hello.one/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4h49hPGphLNJNDRyiBwzvKoasR3rw1WJCEv19PhUbSS4 קנה HELLOעכשיו!

HELLO (HELLO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HELLO (HELLO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 731.58M $ 731.58M $ 731.58M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.38M $ 11.38M $ 11.38M שיא כל הזמנים: $ 0.227 $ 0.227 $ 0.227 שפל כל הזמנים: $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 $ 0.004364094763133339 מחיר נוכחי: $ 0.011383 $ 0.011383 $ 0.011383 למידע נוסף על HELLO (HELLO) מחיר

HELLO (HELLO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HELLO (HELLO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HELLO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HELLOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HELLOטוקניומיקה, חקרו אתHELLOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HELLO מעוניין להוסיף את HELLO (HELLO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HELLO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HELLO ב-MEXC עכשיו!

HELLO (HELLO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HELLOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HELLO עכשיו את היסטוריית המחירים!

HELLO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HELLO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HELLO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HELLOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

