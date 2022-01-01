GIGACHAD (GIGA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GIGACHAD (GIGA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GIGACHAD (GIGA) מידע GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. אתר רשמי: https://www.gigachadsolana.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 קנה GIGAעכשיו!

GIGACHAD (GIGA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GIGACHAD (GIGA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 116.84M $ 116.84M $ 116.84M ההיצע הכולל: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B אספקה במחזור: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (שווי מדולל מלא): $ 125.60M $ 125.60M $ 125.60M שיא כל הזמנים: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 שפל כל הזמנים: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 מחיר נוכחי: $ 0.01256 $ 0.01256 $ 0.01256 למידע נוסף על GIGACHAD (GIGA) מחיר

GIGACHAD (GIGA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GIGACHAD (GIGA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GIGA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GIGAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GIGAטוקניומיקה, חקרו אתGIGAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GIGA מעוניין להוסיף את GIGACHAD (GIGA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GIGA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GIGA ב-MEXC עכשיו!

GIGACHAD (GIGA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GIGAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GIGA עכשיו את היסטוריית המחירים!

GIGA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GIGA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GIGA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GIGAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

