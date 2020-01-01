GamerCoin (GHX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GamerCoin (GHX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GamerCoin (GHX) מידע GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. אתר רשמי: https://gamercoin.com/ מסמך לבן: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 קנה GHXעכשיו!

GamerCoin (GHX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GamerCoin (GHX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.20M $ 14.20M $ 14.20M ההיצע הכולל: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M אספקה במחזור: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M שיא כל הזמנים: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 שפל כל הזמנים: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 מחיר נוכחי: $ 0.02185 $ 0.02185 $ 0.02185 למידע נוסף על GamerCoin (GHX) מחיר

GamerCoin (GHX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GamerCoin (GHX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GHX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GHXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GHXטוקניומיקה, חקרו אתGHXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

GamerCoin (GHX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GHXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GHX עכשיו את היסטוריית המחירים!

GHX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GHX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GHX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GHXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

