Goldfinch (GFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Goldfinch (GFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

Goldfinch (GFI) מידע Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. אתר רשמי: https://goldfinch.finance/ מסמך לבן: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b קנה GFIעכשיו!

Goldfinch (GFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Goldfinch (GFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 48.35M ההיצע הכולל: $ 114.29M אספקה במחזור: $ 82.66M FDV (שווי מדולל מלא): $ 66.85M שיא כל הזמנים: $ 5.3146 שפל כל הזמנים: $ 0.29285259754006365 מחיר נוכחי: $ 0.5849 למידע נוסף על Goldfinch (GFI) מחיר

Goldfinch (GFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Goldfinch (GFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GFIטוקניומיקה, חקרו אתGFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GFI מעוניין להוסיף את Goldfinch (GFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GFI ב-MEXC עכשיו!

Goldfinch (GFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

