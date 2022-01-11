GFI

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

שֵׁםGFI

דירוגNo.622

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.43%

אספקת מחזור82,863,378.86271861

מקסימום היצע114,285,714

אספקה כוללת114,285,714

שיעור מחזור0.725%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים34.29,2022-01-11

המחיר הנמוך ביותר0.29285259754006365,2023-06-19

בלוקצ'יין ציבוריETH

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

GFI/USDT
Goldfinch
Loading...