Gearbox (GEAR) מידע Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage. אתר רשמי: https://gearbox.fi/ מסמך לבן: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances קנה GEARעכשיו!

שווי שוק: $ 39.93M
ההיצע הכולל: $ 10.00B
אספקה במחזור: $ 10.00B
FDV (שווי מדולל מלא): $ 39.93M
שיא כל הזמנים: $ 0.037494
שפל כל הזמנים: $ 0.002394699189497087
מחיר נוכחי: $ 0.003993

Gearbox (GEAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gearbox (GEAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GEAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GEARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GEARטוקניומיקה, חקרו אתGEARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Gearbox (GEAR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GEAR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

ניתוח היסטוריית המחירים של GEARעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

דף חיזוי המחירים שלנו GEAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

