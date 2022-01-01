Galaxis (GALAXIS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Galaxis (GALAXIS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Galaxis (GALAXIS) מידע Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. אתר רשמי: https://galaxis.xyz מסמך לבן: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26 קנה GALAXISעכשיו!

Galaxis (GALAXIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Galaxis (GALAXIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 799.26K $ 799.26K $ 799.26K ההיצע הכולל: $ 7.50B $ 7.50B $ 7.50B אספקה במחזור: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M שיא כל הזמנים: $ 0.0055375 $ 0.0055375 $ 0.0055375 שפל כל הזמנים: $ 0.000230253495383432 $ 0.000230253495383432 $ 0.000230253495383432 מחיר נוכחי: $ 0.0002326 $ 0.0002326 $ 0.0002326 למידע נוסף על Galaxis (GALAXIS) מחיר

Galaxis (GALAXIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Galaxis (GALAXIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GALAXIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GALAXISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GALAXISטוקניומיקה, חקרו אתGALAXISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GALAXIS מעוניין להוסיף את Galaxis (GALAXIS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GALAXIS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GALAXIS ב-MEXC עכשיו!

Galaxis (GALAXIS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GALAXISעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GALAXIS עכשיו את היסטוריית המחירים!

GALAXIS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GALAXIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GALAXIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GALAXISעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

