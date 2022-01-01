FWOG (FWOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FWOG (FWOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FWOG (FWOG) מידע FWOG is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://fwogsol.xyz/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/A8C3xuqscfmyLrte3VmTqrAq8kgMASius9AFNANwpump קנה FWOGעכשיו!

FWOG (FWOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FWOG (FWOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 42.98M $ 42.98M $ 42.98M ההיצע הכולל: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M אספקה במחזור: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.98M $ 42.98M $ 42.98M שיא כל הזמנים: $ 0.7678 $ 0.7678 $ 0.7678 שפל כל הזמנים: $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 מחיר נוכחי: $ 0.04405 $ 0.04405 $ 0.04405 למידע נוסף על FWOG (FWOG) מחיר

FWOG (FWOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FWOG (FWOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FWOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FWOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FWOGטוקניומיקה, חקרו אתFWOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FWOG מעוניין להוסיף את FWOG (FWOG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FWOG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FWOG ב-MEXC עכשיו!

FWOG (FWOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FWOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FWOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

FWOG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FWOG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FWOG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FWOGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

