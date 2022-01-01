Fuel (FUEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Fuel (FUEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Fuel (FUEL) מידע Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. אתר רשמי: https://www.fuel.network/ מסמך לבן: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c קנה FUELעכשיו!

Fuel (FUEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fuel (FUEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 34.31M $ 34.31M $ 34.31M ההיצע הכולל: $ 10.14B $ 10.14B $ 10.14B אספקה במחזור: $ 5.74B $ 5.74B $ 5.74B FDV (שווי מדולל מלא): $ 60.64M $ 60.64M $ 60.64M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.005921087409749628 $ 0.005921087409749628 $ 0.005921087409749628 מחיר נוכחי: $ 0.00598 $ 0.00598 $ 0.00598 למידע נוסף על Fuel (FUEL) מחיר

Fuel (FUEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fuel (FUEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FUEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FUELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FUELטוקניומיקה, חקרו אתFUELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Fuel (FUEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FUELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FUEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

FUEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FUEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FUEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FUELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

