Fautor (FTR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Fautor (FTR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Fautor (FTR) מידע Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. אתר רשמי: https://fautor.foundation מסמך לבן: https://docs.fautor.foundation/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 קנה FTRעכשיו!

Fautor (FTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fautor (FTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M ההיצע הכולל: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B אספקה במחזור: $ 904.69M $ 904.69M $ 904.69M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M שיא כל הזמנים: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 שפל כל הזמנים: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 מחיר נוכחי: $ 0.00408 $ 0.00408 $ 0.00408 למידע נוסף על Fautor (FTR) מחיר

Fautor (FTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fautor (FTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FTRטוקניומיקה, חקרו אתFTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FTR מעוניין להוסיף את Fautor (FTR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FTR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FTR ב-MEXC עכשיו!

Fautor (FTR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FTRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FTR עכשיו את היסטוריית המחירים!

FTR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FTR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FTR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FTRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

