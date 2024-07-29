FTR

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

שֵׁםFTR

דירוגNo.1548

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור904,870,568.983267

מקסימום היצע2,500,000,000

אספקה כוללת2,500,000,000

שיעור מחזור0.3619%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.5078357820474433,2024-07-29

המחיר הנמוך ביותר0.003638885372081337,2025-07-21

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואFautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
FTR/USDT
Fautor
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FTR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
FTR/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FTR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...