Bonfida (FIDA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bonfida (FIDA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bonfida (FIDA) מידע As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service. אתר רשמי: https://bonfida.org מסמך לבן: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp קנה FIDAעכשיו!

Bonfida (FIDA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bonfida (FIDA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 93.47M ההיצע הכולל: $ 990.91M אספקה במחזור: $ 990.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 93.47M שיא כל הזמנים: $ 1.8995 שפל כל הזמנים: $ 0.052710001772348636 מחיר נוכחי: $ 0.09433 למידע נוסף על Bonfida (FIDA) מחיר

Bonfida (FIDA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bonfida (FIDA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FIDA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FIDAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FIDAטוקניומיקה, חקרו אתFIDAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Bonfida (FIDA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FIDAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FIDA עכשיו את היסטוריית המחירים!

FIDA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FIDA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FIDA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FIDAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

