Eesee (ESE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Eesee (ESE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Eesee (ESE) מידע Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. אתר רשמי: https://eesee.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 קנה ESEעכשיו!

Eesee (ESE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Eesee (ESE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M ההיצע הכולל: $ 624.83M $ 624.83M $ 624.83M אספקה במחזור: $ 551.14M $ 551.14M $ 551.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M שיא כל הזמנים: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 שפל כל הזמנים: $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 מחיר נוכחי: $ 0.006172 $ 0.006172 $ 0.006172 למידע נוסף על Eesee (ESE) מחיר

Eesee (ESE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Eesee (ESE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ESE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ESEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ESEטוקניומיקה, חקרו אתESEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ESE מעוניין להוסיף את Eesee (ESE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ESE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ESE ב-MEXC עכשיו!

Eesee (ESE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ESEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ESE עכשיו את היסטוריית המחירים!

ESE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ESE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ESE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ESEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

