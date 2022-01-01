GameGPT (DUEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GameGPT (DUEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GameGPT (DUEL) מידע GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. אתר רשמי: https://gamegpt.gg מסמך לבן: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 קנה DUELעכשיו!

GameGPT (DUEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GameGPT (DUEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M ההיצע הכולל: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B אספקה במחזור: $ 8.39B $ 8.39B $ 8.39B FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M שיא כל הזמנים: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 שפל כל הזמנים: $ 0.000560876695877259 $ 0.000560876695877259 $ 0.000560876695877259 מחיר נוכחי: $ 0.000618 $ 0.000618 $ 0.000618 למידע נוסף על GameGPT (DUEL) מחיר

GameGPT (DUEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GameGPT (DUEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DUEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DUELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DUELטוקניומיקה, חקרו אתDUELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

