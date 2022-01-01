Drift Protocol (DRIFT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Drift Protocol (DRIFT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Drift Protocol (DRIFT) מידע Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. אתר רשמי: https://www.drift.trade/ מסמך לבן: https://docs.drift.trade/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 קנה DRIFTעכשיו!

Drift Protocol (DRIFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Drift Protocol (DRIFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 225.71M $ 225.71M $ 225.71M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 360.04M $ 360.04M $ 360.04M FDV (שווי מדולל מלא): $ 626.90M $ 626.90M $ 626.90M שיא כל הזמנים: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 שפל כל הזמנים: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 מחיר נוכחי: $ 0.6269 $ 0.6269 $ 0.6269 למידע נוסף על Drift Protocol (DRIFT) מחיר

Drift Protocol (DRIFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Drift Protocol (DRIFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DRIFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DRIFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DRIFTטוקניומיקה, חקרו אתDRIFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

