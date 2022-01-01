dovu (DOVU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי dovu (DOVU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

dovu (DOVU) מידע Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses. אתר רשמי: https://dovu.earth סייר בלוקים: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059 קנה DOVUעכשיו!

dovu (DOVU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור dovu (DOVU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M שיא כל הזמנים: $ 0.005259 $ 0.005259 $ 0.005259 שפל כל הזמנים: $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 מחיר נוכחי: $ 0.0022902 $ 0.0022902 $ 0.0022902 למידע נוסף על dovu (DOVU) מחיר

dovu (DOVU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של dovu (DOVU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOVU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOVUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOVUטוקניומיקה, חקרו אתDOVUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOVU מעוניין להוסיף את dovu (DOVU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOVU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOVU ב-MEXC עכשיו!

dovu (DOVU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOVUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOVU עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOVU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOVU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOVU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOVUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

