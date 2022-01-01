DOGE (DOGEGOV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DOGE (DOGEGOV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DOGE (DOGEGOV) מידע Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. אתר רשמי: https://www.dogegov.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 קנה DOGEGOVעכשיו!

DOGE (DOGEGOV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DOGE (DOGEGOV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M ההיצע הכולל: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M אספקה במחזור: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M שיא כל הזמנים: $ 0.706 $ 0.706 $ 0.706 שפל כל הזמנים: $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 מחיר נוכחי: $ 0.007614 $ 0.007614 $ 0.007614 למידע נוסף על DOGE (DOGEGOV) מחיר

DOGE (DOGEGOV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DOGE (DOGEGOV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOGEGOV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOGEGOVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOGEGOVטוקניומיקה, חקרו אתDOGEGOVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

