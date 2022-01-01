DDMTOWN (DDMT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DDMTOWN (DDMT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DDMTOWN (DDMT) מידע DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. אתר רשמי: https://meta-ddmt.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.ddm-town.com/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2 קנה DDMTעכשיו!

DDMTOWN (DDMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DDMTOWN (DDMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 134.21M $ 134.21M $ 134.21M שיא כל הזמנים: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.13421 $ 0.13421 $ 0.13421 למידע נוסף על DDMTOWN (DDMT) מחיר

DDMTOWN (DDMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DDMTOWN (DDMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DDMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DDMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DDMTטוקניומיקה, חקרו אתDDMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DDMT מעוניין להוסיף את DDMTOWN (DDMT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DDMT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DDMT ב-MEXC עכשיו!

DDMTOWN (DDMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DDMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DDMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

DDMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DDMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DDMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DDMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

