Constellation (DAG) מידע Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). אתר רשמי: https://www.constellationnetwork.io סייר בלוקים: https://mainnet.dagexplorer.io/ קנה DAGעכשיו!

Constellation (DAG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Constellation (DAG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 102.44M $ 102.44M $ 102.44M ההיצע הכולל: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B אספקה במחזור: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (שווי מדולל מלא): $ 107.09M $ 107.09M $ 107.09M שיא כל הזמנים: $ 0.0979 $ 0.0979 $ 0.0979 שפל כל הזמנים: $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 מחיר נוכחי: $ 0.03565 $ 0.03565 $ 0.03565 למידע נוסף על Constellation (DAG) מחיר

Constellation (DAG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Constellation (DAG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DAG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DAGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DAGטוקניומיקה, חקרו אתDAGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DAG מעוניין להוסיף את Constellation (DAG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DAG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DAG ב-MEXC עכשיו!

Constellation (DAG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DAGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DAG עכשיו את היסטוריית המחירים!

DAG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DAG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DAG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DAGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

