CyberConnect (CYBER) מידע CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. אתר רשמי: https://cyber.co/ מסמך לבן: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z קנה CYBERעכשיו!

שווי שוק: $ 101.43M
ההיצע הכולל: $ 100.00M
אספקה במחזור: $ 51.08M
FDV (שווי מדולל מלא): $ 198.57M
שיא כל הזמנים: $ 17.871
שפל כל הזמנים: $ 0.8991445675485243
מחיר נוכחי: $ 1.9857

CyberConnect (CYBER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CyberConnect (CYBER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CYBER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CYBERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CYBERטוקניומיקה, חקרו אתCYBERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CyberConnect (CYBER) ניתן לרכוש דרך שיטות שונות, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

ניתוח היסטוריית המחירים של CYBER עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות.

חיזוי מחיר CYBER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

