CultDAO (CULTDAO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CultDAO (CULTDAO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CultDAO (CULTDAO) מידע CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. אתר רשמי: https://cultdao.io מסמך לבן: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 קנה CULTDAOעכשיו!

CultDAO (CULTDAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CultDAO (CULTDAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.53M $ 19.53M $ 19.53M ההיצע הכולל: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T אספקה במחזור: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.14M $ 30.14M $ 30.14M שיא כל הזמנים: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 שפל כל הזמנים: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 מחיר נוכחי: $ 0.0000045217 $ 0.0000045217 $ 0.0000045217 למידע נוסף על CultDAO (CULTDAO) מחיר

CultDAO (CULTDAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CultDAO (CULTDAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CULTDAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CULTDAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CULTDAOטוקניומיקה, חקרו אתCULTDAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CULTDAO מעוניין להוסיף את CultDAO (CULTDAO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CULTDAO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CULTDAO ב-MEXC עכשיו!

CultDAO (CULTDAO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CULTDAOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CULTDAO עכשיו את היסטוריית המחירים!

CULTDAO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CULTDAO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CULTDAO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CULTDAOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

