CREPE (CREPE) מידע 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. אתר רשמי: https://crepe.fund/ מסמך לבן: https://bit.ly/3Q5QZSU סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a קנה CREPEעכשיו!

CREPE (CREPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CREPE (CREPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M שיא כל הזמנים: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 שפל כל הזמנים: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 מחיר נוכחי: $ 0.0002219 $ 0.0002219 $ 0.0002219 למידע נוסף על CREPE (CREPE) מחיר

CREPE (CREPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CREPE (CREPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CREPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CREPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CREPEטוקניומיקה, חקרו אתCREPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CREPE מעוניין להוסיף את CREPE (CREPE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CREPE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CREPE ב-MEXC עכשיו!

CREPE (CREPE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CREPEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CREPE עכשיו את היסטוריית המחירים!

CREPE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CREPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CREPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CREPEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

