Comput3 (COM3) מידע Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built. אתר רשמי: http://www.comput3.ai/ מסמך לבן: https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom קנה COM3עכשיו!

Comput3 (COM3) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Comput3 (COM3), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 41.59M $ 41.59M $ 41.59M שיא כל הזמנים: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.004159 $ 0.004159 $ 0.004159 למידע נוסף על Comput3 (COM3) מחיר

Comput3 (COM3) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Comput3 (COM3) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COM3 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COM3האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COM3טוקניומיקה, חקרו אתCOM3המחיר בזמן אמת של אסימונים!

