IDEX (IDEX) מידע IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. אתר רשמי: https://idex.io/ מסמך לבן: https://docs.idex.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae קנה IDEXעכשיו!

IDEX (IDEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IDEX (IDEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.11M $ 24.11M $ 24.11M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 974.70M $ 974.70M $ 974.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.74M $ 24.74M $ 24.74M שיא כל הזמנים: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 שפל כל הזמנים: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 מחיר נוכחי: $ 0.02474 $ 0.02474 $ 0.02474 למידע נוסף על IDEX (IDEX) מחיר

IDEX (IDEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IDEX (IDEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IDEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IDEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IDEXטוקניומיקה, חקרו אתIDEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IDEX מעוניין להוסיף את IDEX (IDEX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IDEX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IDEX ב-MEXC עכשיו!

IDEX (IDEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IDEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IDEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

IDEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IDEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IDEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IDEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

