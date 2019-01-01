CHR (CHR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CHR (CHR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CHR (CHR) מידע Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 אתר רשמי: https://chromia.com/ מסמך לבן: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf סייר בלוקים: https://explorer.chromia.com/Mainnet קנה CHRעכשיו!

CHR (CHR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CHR (CHR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 84.23M $ 84.23M $ 84.23M ההיצע הכולל: $ 845.98M $ 845.98M $ 845.98M אספקה במחזור: $ 845.98M $ 845.98M $ 845.98M FDV (שווי מדולל מלא): $ 97.39M $ 97.39M $ 97.39M שיא כל הזמנים: $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 שפל כל הזמנים: $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 מחיר נוכחי: $ 0.09957 $ 0.09957 $ 0.09957 למידע נוסף על CHR (CHR) מחיר

CHR (CHR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CHR (CHR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CHR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CHRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CHRטוקניומיקה, חקרו אתCHRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CHR (CHR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CHRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CHR עכשיו את היסטוריית המחירים!

