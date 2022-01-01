Cockfight Network (CFN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cockfight Network (CFN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cockfight Network (CFN) מידע The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. אתר רשמי: https://www.cf-n.io/en מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing סייר בלוקים: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB קנה CFNעכשיו!

Cockfight Network (CFN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cockfight Network (CFN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 974.82K $ 974.82K $ 974.82K אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 106.10M $ 106.10M $ 106.10M שיא כל הזמנים: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 שפל כל הזמנים: $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 מחיר נוכחי: $ 0.1061 $ 0.1061 $ 0.1061 למידע נוסף על Cockfight Network (CFN) מחיר

Cockfight Network (CFN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cockfight Network (CFN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CFN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CFNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CFNטוקניומיקה, חקרו אתCFNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Cockfight Network (CFN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CFNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CFN עכשיו את היסטוריית המחירים!

CFN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CFN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CFN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CFNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

