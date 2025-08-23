עוד על CFN

Cockfight Network סֵמֶל

Cockfight Network מְחִיר(CFN)

1 CFN ל USDמחיר חי:

$0.1033
$0.1033$0.1033
-0.67%1D
USD
Cockfight Network (CFN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:17:40 (UTC+8)

Cockfight Network (CFN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0957
$ 0.0957$ 0.0957
24 שעות נמוך
$ 0.1131
$ 0.1131$ 0.1131
גבוה 24 שעות

$ 0.0957
$ 0.0957$ 0.0957

$ 0.1131
$ 0.1131$ 0.1131

$ 2.300611418675181
$ 2.300611418675181$ 2.300611418675181

$ 0.06289755256850667
$ 0.06289755256850667$ 0.06289755256850667

0.00%

-0.67%

-48.64%

-48.64%

Cockfight Network (CFN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1033. במהלך 24 השעות האחרונות, CFN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0957 לבין שיא של $ 0.1131, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.300611418675181, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06289755256850667.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-48.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cockfight Network (CFN) מידע שוק

No.4242

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.20K
$ 35.20K$ 35.20K

$ 103.30M
$ 103.30M$ 103.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,819
974,819 974,819

0.00%

GMMT

שווי השוק הנוכחי של Cockfight Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.20K. ההיצע במחזור של CFN הוא 0.00, עם היצע כולל של 974819. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.30M.

Cockfight Network (CFN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cockfight Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000697-0.67%
30 ימים$ -0.0039-3.64%
60 ימים$ -0.0357-25.69%
90 ימים$ -0.0794-43.46%
Cockfight Network שינוי מחיר היום

היום,CFN רשם שינוי של $ -0.000697 (-0.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cockfight Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0039 (-3.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cockfight Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CFN ראה שינוי של $ -0.0357 (-25.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cockfight Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0794 (-43.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cockfight Network (CFN)?

בדוק את Cockfight Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cockfight Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCFN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cockfight Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCockfight Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cockfight Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cockfight Network (CFN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cockfight Network (CFN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cockfight Network.

בדוק את Cockfight Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Cockfight Network (CFN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cockfight Network (CFN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CFN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cockfight Network (CFN)

מחפש איך לקנותCockfight Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cockfight Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CFN למטבעות מקומיים

Cockfight Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cockfight Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCockfight Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cockfight Network

כמה שווה Cockfight Network (CFN) היום?
החי CFNהמחיר ב USD הוא 0.1033 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CFN ל USD?
המחיר הנוכחי של CFN ל USD הוא $ 0.1033. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cockfight Network?
שווי השוק של CFN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CFN?
ההיצע במחזור של CFN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CFN?
‏‏CFN השיג מחיר שיא (ATH) של 2.300611418675181 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CFN?
CFN ‏‏רשם מחירATL של 0.06289755256850667 USD.
מהו נפח המסחר של CFN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CFN הוא $ 35.20K USD.
האם CFN יעלה השנה?
CFN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CFN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:17:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

