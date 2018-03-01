Centrality (CENNZ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Centrality (CENNZ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Centrality (CENNZ) מידע Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. אתר רשמי: https://cennz.net/ מסמך לבן: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf סייר בלוקים: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ קנה CENNZעכשיו!

Centrality (CENNZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Centrality (CENNZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M שיא כל הזמנים: $ 0.45299 $ 0.45299 $ 0.45299 שפל כל הזמנים: $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 מחיר נוכחי: $ 0.001538 $ 0.001538 $ 0.001538 למידע נוסף על Centrality (CENNZ) מחיר

Centrality (CENNZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Centrality (CENNZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CENNZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CENNZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CENNZטוקניומיקה, חקרו אתCENNZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

