BoxBet (BXBT) מידע BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. אתר רשמי: http://www.boxbet.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e קנה BXBTעכשיו!

BoxBet (BXBT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BoxBet (BXBT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M שיא כל הזמנים: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 שפל כל הזמנים: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 מחיר נוכחי: $ 0.01882 $ 0.01882 $ 0.01882 למידע נוסף על BoxBet (BXBT) מחיר

BoxBet (BXBT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BoxBet (BXBT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BXBT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BXBTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BXBTטוקניומיקה, חקרו אתBXBTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BXBT מעוניין להוסיף את BoxBet (BXBT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BXBT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BXBT ב-MEXC עכשיו!

BoxBet (BXBT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BXBTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BXBT עכשיו את היסטוריית המחירים!

BXBT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BXBT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BXBT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BXBTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

