Bloktopia (BLOK) מידע Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. אתר רשמי: https://www.bloktopia.com/ מסמך לבן: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 קנה BLOKעכשיו!

Bloktopia (BLOK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bloktopia (BLOK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M ההיצע הכולל: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B אספקה במחזור: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (שווי מדולל מלא): $ 25.99M $ 25.99M $ 25.99M שיא כל הזמנים: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 שפל כל הזמנים: $ 0.000214178216592651 $ 0.000214178216592651 $ 0.000214178216592651 מחיר נוכחי: $ 0.0002223 $ 0.0002223 $ 0.0002223 למידע נוסף על Bloktopia (BLOK) מחיר

Bloktopia (BLOK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bloktopia (BLOK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLOK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLOKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLOKטוקניומיקה, חקרו אתBLOKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BLOK מעוניין להוסיף את Bloktopia (BLOK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BLOK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BLOK ב-MEXC עכשיו!

Bloktopia (BLOK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLOKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLOK עכשיו את היסטוריית המחירים!

BLOK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BLOK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLOK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BLOKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

