Blast (BLAST) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Blast (BLAST), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Blast (BLAST) מידע Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. אתר רשמי: https://blast.io/en מסמך לבן: https://docs.blast.io/about-blast סייר בלוקים: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad קנה BLASTעכשיו!

Blast (BLAST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blast (BLAST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 112.37M $ 112.37M $ 112.37M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 44.63B $ 44.63B $ 44.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 251.80M $ 251.80M $ 251.80M שיא כל הזמנים: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 שפל כל הזמנים: $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 מחיר נוכחי: $ 0.002518 $ 0.002518 $ 0.002518 למידע נוסף על Blast (BLAST) מחיר

Blast (BLAST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Blast (BLAST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLAST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLASTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLASTטוקניומיקה, חקרו אתBLASTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BLAST מעוניין להוסיף את Blast (BLAST) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BLAST, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BLAST ב-MEXC עכשיו!

Blast (BLAST) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLASTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLAST עכשיו את היסטוריית המחירים!

BLAST חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BLAST עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLAST משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BLASTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

