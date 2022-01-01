Bitboard (BITBOARD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bitboard (BITBOARD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bitboard (BITBOARD) מידע BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. אתר רשמי: https://bitboard.top/ מסמך לבן: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 קנה BITBOARDעכשיו!

Bitboard (BITBOARD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitboard (BITBOARD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M ההיצע הכולל: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B אספקה במחזור: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M שיא כל הזמנים: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 שפל כל הזמנים: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 מחיר נוכחי: $ 0.0012218 $ 0.0012218 $ 0.0012218 למידע נוסף על Bitboard (BITBOARD) מחיר

Bitboard (BITBOARD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bitboard (BITBOARD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BITBOARD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BITBOARDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BITBOARDטוקניומיקה, חקרו אתBITBOARDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BITBOARD מעוניין להוסיף את Bitboard (BITBOARD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BITBOARD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BITBOARD ב-MEXC עכשיו!

Bitboard (BITBOARD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BITBOARDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BITBOARD עכשיו את היסטוריית המחירים!

BITBOARD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BITBOARD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BITBOARD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BITBOARDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

