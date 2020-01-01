B3TR (B3TR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי B3TR (B3TR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

B3TR (B3TR) מידע VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards. אתר רשמי: https://vebetterdao.org/ מסמך לבן: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/ קנה B3TRעכשיו!

B3TR (B3TR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור B3TR (B3TR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 223.40M $ 223.40M $ 223.40M שיא כל הזמנים: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.09086 $ 0.09086 $ 0.09086 למידע נוסף על B3TR (B3TR) מחיר

B3TR (B3TR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של B3TR (B3TR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של B3TR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות B3TRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את B3TRטוקניומיקה, חקרו אתB3TRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות B3TR מעוניין להוסיף את B3TR (B3TR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת B3TR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות B3TR ב-MEXC עכשיו!

B3TR (B3TR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של B3TRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה B3TR עכשיו את היסטוריית המחירים!

B3TR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן B3TR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו B3TR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה B3TRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

