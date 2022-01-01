Azit (AZIT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Azit (AZIT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Azit (AZIT) מידע Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. אתר רשמי: https://www.azit.partners מסמך לבן: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf סייר בלוקים: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer קנה AZITעכשיו!

Azit (AZIT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Azit (AZIT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 350.40M $ 350.40M $ 350.40M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M שיא כל הזמנים: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 שפל כל הזמנים: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 מחיר נוכחי: $ 0.01217 $ 0.01217 $ 0.01217 למידע נוסף על Azit (AZIT) מחיר

Azit (AZIT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Azit (AZIT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AZIT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AZITהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AZITטוקניומיקה, חקרו אתAZITהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

